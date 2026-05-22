Названы победители кинофестиваля «Герой»

В красноярском кинотеатре «Синема парк» прошла торжественная церемония закрытия IV Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой».



За пять дней события кинофеста посетили около 13 тысяч зрителей. В программе было представлено 109 фильмов из 27 стран мира, причем 59 из них демонстрировались в России впервые, передает пресс-служба кинокомпании «Енисей-кино».





Организаторы объявили имена победителей. Лучшим игровым полнометражным фильмом признана картина «Приятели и наследник», лучшим игровым короткометражным фильмом — «Астрономы». В анимационных категориях победу одержали полнометражный фильм «Герои Арктики» и короткометражный «Сын». Лучшим документальным фильмом стала лента «Надя, вперед!», а приз зрительских симпатий достался фильму «Мой дед».



Гран-при фестиваля вручен картине «Путь». В специальной детской номинации «Кто твой Герой?» победил фильм «Новенькая».



