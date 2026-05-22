Мариинский театр посвятит концерт 80-летию со дня рождения виолончелиста Святослава Загурского

Александр Пономаренко, Максим Гончар, Федор Кириллов и Александр Пересыпкин исполнят программу, в которую вошли Фуга соль минор Моцарта, ария Альмирены (Lascia ch’io pianga) из оперы «Ринальдо» Генделя, Романс и Серенада Гольтермана, баркарола из оперы «Сказки Гофмана» Оффенбаха и другие произведения.Святослав Загурский был учеником легендарных мастеров ленинградской-петербургской виолончельной школы — Эммануила Фишмана и Анатолия Никитина. В 1972 году он стал лауреатом всесоюзного конкурса виолончелистов, а три года спустя — международного конкурса в Белграде, где ему также присудили специальный приз «Золотая арфа» за исполнение сочинений Баха.Игру музыканта отличали безукоризненное владение техникой, тонкое чувство стиля и певучий звук инструмента. Святослав Загурский работал с европейскими коллективами: выступал с Симфоническим оркестром радио и телевидения Нидерландов, Резиденц-оркестром Гааги, Национальным оркестром Бордо. Играл под управлением выдающихся дирижеров Евгения Светланова, Эриха Лайнсдорфа, Геннадия Рождественского и других. Он также преподавал в Петербургской консерватории, а затем, по приглашению Валерия Гергиева, в Мариинском театре, где передавал многолетний опыт и знания молодым артистам оркестра.