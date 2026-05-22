В Русском музее отреставрируют «Девятый вал» Айвазовского

Русский музей проведет первую реставрацию картины Ивана Айвазовского «Девятый вал».





Полотно, созданное в 1850 году, поступило в собрание в 1897 году вместе с исторической золоченой рамой и с тех пор занимает центральное место в постоянной экспозиции музея. За все это время специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия, однако многолетние наблюдения показали ухудшение состояния грунта и красочного слоя: увеличиваются зоны кракелюра, появляются новые изломы и отслоения живописи, рассказали в пресс-службе музея.





Теперь Русский музей решил провести полноценную научную реставрацию полотна. На несколько месяцев «Девятый вал» покинет Академический зал № 14 Михайловского дворца и будет перенесен в Зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где посетители смогут наблюдать за работой реставраторов. Им предстоит укрепить красочный слой и грунт по всей поверхности, устранить очаги отслоений, привести в порядок лаковое покрытие, ставшее неоднородным. После реставрации зрители увидят картину в колористическом звучании, максимально близком к авторскому замыслу. Параллельно продолжается реставрация исторической рамы: уже восстановлено более 100 утраченных фрагментов резьбы, новые элементы вырезаются из липы по сохранившимся образцам, они будут покрыты грунтом и сусальным золотом. После завершения работ «Девятый вал» представят на выставке в корпусе Бенуа.



