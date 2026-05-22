В Петербурге установят мемориальную доску режиссеру Мельникову

Фото: Sergei Frolov, Soviet Digital Electronics Museum/CC BY-SA 4.0

Такое решение депутаты Законодательного собрания поддержали на заседании парламента.Памятный знак появится на доме по адресу: Каменноостровский проспект, 17а, где кинематографист жил с 2001 по 2022 год.Виталий Вячеславович Мельников — советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. На киностудии «Ленфильм» он создал такие фильмы, как «Начальник Чукотки», «Отпуск в сентябре», «Царская охота», «Женитьба», «Старший сын». Многие годы Мельников возглавлял Санкт‑Петербургский союз кинематографистов.