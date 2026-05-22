В Саратове завершился IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол

В Саратовском театре кукол «Теремок» прошло торжественное закрытие IV Всероссийского фестиваля любительских театров кукол.



С 18 по 21 мая зрители увидели одиннадцать спектаклей от творческих коллективов из восьми регионов России: Республики Крым, Алтайского края, Республики Татарстан, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей, сообщили в региональном министерстве культуры.





В программу вошли как классические интерпретации известных сказок, так и оригинальные авторские постановки на актуальные социальные и философские темы.





На церемонии закрытия 21 мая объявили победителей в различных номинациях. Диплом I степени присужден театру кукол «Радуга» (руководитель — Н.М. Шестихина) из Дворца детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова (Великий Новгород, Новгородская область) и детско-юношескому театральному коллективу «Арт-студия «Модус Операнди» (руководитель — Т.А. Клименко, режиссер — С.Р. Алиева) из Учебного центра «Маяк» (Симферополь, Республика Крым). Гран-при фестиваля увез народный коллектив театр «Светлячок» из Татищевского района Саратовской области.



