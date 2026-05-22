Объявлен лонг-лист финалистов III Международного конкурса фотографии «Свет и цвет»

Определен длинный список финалистов III Международного конкурса фотографии «Свет и цвет».



В этом году участие в конкурсе приняли профессионалы и любители из 74 регионов России и 25 зарубежных стран Европы, Азии и Америки. Конкурсной темой стала «Новая реальность: через настоящее в будущее». Жюри, состоящее из известных фотографов и экспертов современного искусства, отобрало 420 работ из 7,6 тысячи снимков в десяти номинациях. Имена победителей назовут на фестивале, который пройдет в городе Ельце с 13 по 16 августа 2026 года.



