Объявлен лонг-лист финалистов III Международного конкурса фотографии «Свет и цвет»
В этом году участие в конкурсе приняли профессионалы и любители из 74 регионов России и 25 зарубежных стран Европы, Азии и Америки. Конкурсной темой стала «Новая реальность: через настоящее в будущее». Жюри, состоящее из известных фотографов и экспертов современного искусства, отобрало 420 работ из 7,6 тысячи снимков в десяти номинациях. Имена победителей назовут на фестивале, который пройдет в городе Ельце с 13 по 16 августа 2026 года.
«Участники не просто создают изображения, а пытаются понять через них что-то важное, сформулировать свои мысли, связать визуальное и внутреннее. Это находит отражение даже в подписях к фото: они словно добавляют изображениям еще один слой», — отметила член жюри Нина Ай-Артян.
Директор конкурса и фестиваля Наталья Ударцева подчеркнула возрождение интереса к аналоговой фотографии: «Изменилось восприятие роли искусственного интеллекта: творцом по-прежнему остается человек, а качество получаемого „снимка“ зависит от качества написанного промпта. При этом люди выкупают старую технику, снимают, а потом сами проявляют и печатают фотографии. Молодые фотографы обращаются к винтажным техникам... Сочетание новых смыслов, цифровых технологий и старых техник очень символично: на их стыке рождается новая художественная реальность».
