В Петербурге стартовал XXI международный книжный салон
На Дворцовой площади стартовал XXI Санкт-Петербургский международный книжный салон, сообщает городской комитет по культуре.
Свои стенды на мероприятии представили Библиотека им. В. В. Маяковского, Театральная библиотека, Музей истории Санкт‑Петербурга, Музей «Исаакиевский собор», библиотека «Точки зрения» и Библиотека им. А. С. Пушкина.
Впервые партнером салона стал Литературный музей «XX век».
На площадке в Ледовом дворце развернется программа для широкой читающей публики и семейной аудитории, а 22 мая пройдет деловая программа с презентациями книг и дискуссиями.
В Театральном лектории состоялась творческая встреча с народными артистами России Николаем Буровым и Сергеем Паршиным. Они рассказали об истории и развитии Союза театральных деятелей, который в этом году отмечает 150-летний юбилей.
