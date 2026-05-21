Российский фильм «Группа крови» взял главный приз кинофестиваля в Макао

Российский фильм «Группа крови» признан лучшим художественным фильмом на II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао и удостоен награды «Золотой буревестник».



Об этом сообщили в кинокомпании «Триикс медиа».





«От всего сердца благодарим за столь высокую оценку! Большое спасибо организационному комитету Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао. Наша победа — это настоящее событие, которое укрепляет нерушимую дружбу великого Китая и великой России!» — сказала генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс медиа» Инесса Юрченко на церемонии награждения в Макао.





Действие военной драмы «Группа крови» происходит в ноябре 1943 года. Фашисты привозят советских детей-сирот в бывший пионерлагерь под Ленинградом, где развернут так называемый «детский приют» с невыносимыми условиями: холод, голод, принудительный труд, карцер и расстрел за попытку побега. Детей используют как доноров крови для раненых немцев, но, сплотившись, юные герои решаются на побег. Фильм создан кинокомпанией «Триикс медиа» при поддержке Фонда кино, «Газпром-медиа холдинга», Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, Российского военно-исторического общества и «Движения первых».



