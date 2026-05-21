Заключительный концерт фестиваля «Музыкальная коллекция» посвятят Губайдулиной

В Большом зале Петербургской филармонии 22 мая завершится XIX Международный фестиваль «Музыкальная коллекция».



Заключительный концерт даст Академический симфонический оркестр филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. Программа посвящена 95-летию со дня рождения Софии Губайдулиной: прозвучит ее Концерт для альта с оркестром, солист — лауреат международных конкурсов Илья Тарасенко. Также в программе вечера — Вторая симфония Сергея Рахманинова.



Ведущий концерта — музыковед Ярослав Тимофеев.





Фестиваль открылся 25 апреля программой из сочинений Дмитрия Шостаковича. В дни фестиваля состоялась мировая премьера Симфонии-реквиема Алексея Крашенинникова, созданной по заказу филармонии и посвященной жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС: 26 апреля сочинение исполнил Академический симфонический оркестр под управлением Максима Алексеева.



Кроме того, в рамках «Музыкальной коллекции» прошли сольные вечера Николая Луганского и Дениса Мацуева, литературно-музыкальный вечер Сергея Маковецкого и другие яркие события.



