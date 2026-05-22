Музей архитектуры представил выставку «Сербские средневековые памятники под угрозой»
В Музее архитектуры им. Щусева 21 мая открылась международная выставка «Сербские средневековые памятники под угрозой», передает пресс-служба Минкультуры России.
Проект представлен Министерством культуры Республики Сербия и посольством Республики Сербия в России при поддержке российского Министерства культуры. Экспозиция приурочена к 20-летию включения монастыря Высокие Дечаны (Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви) в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обитель неоднократно подвергалась атакам экстремистов.
«На протяжении последних десятилетий сербское культурное наследие в Косово и Метохии подвергалось систематическому уничтожению. Уже в наши дни оно сталкивается с попытками переименования, присвоения и искажения исторической и культурной идентичности. Именно поэтому настоящая выставка гораздо больше, чем просто документальное представление находящихся под угрозой исчезновения памятников. Это призыв к сохранению исторической правды и защите ценностей, на которых основана международная система охраны культурного наследия», — заявил министр культуры Республики Сербии Никола Селакович.
С помощью технологий дополненной реальности выставка рассказывает о четырех объектах, с 2006 года находящихся в списке Всемирного наследия под угрозой ЮНЕСКО, включая монастырь Высокие Дечаны, Печскую патриархию, монастырь Грачаница и церковь Богородицы Левишки.
Посетители увидят репродукции шедевров сербского монументального искусства XIII–XIV веков и узнают, что сейчас угрожает этим святыням. Заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев подчеркнул: «Авторы проекта обращают внимание публики на то, как на самом деле хрупко культурное наследие, особенно в наши дни, когда оно сталкивается с вандализмом, последствиями политических конфликтов или попытками искажения исторической памяти».
Также в экспозиции впервые представлены живописные копии фресок 1912 года из собрания Музея им. Щусева, выполненные художником Валентином Щербаковым во время поездки в Сербию.
Выставка работает до 19 июля.
Фото: пресс-служба Минкультуры России