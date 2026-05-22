Стартовали съемки сериала «Люби меня, люби»

Онлайн-кинотеатр Start и кинокомпания «Небратья Пикчерз» приступили к съемкам 10-серийного сериала «Люби меня, люби» с Ангелиной Пахомовой и Владиславом Ценевым.



Жанр проекта создатели определяют как «безумная мелодрама». Сериал снимается в ультракоротком формате — хронометраж каждой серии не превышает 7 минут. Режиссерами выступили Антон Риваль и Дмитрий Власкин. В сериале также заняты Алина Дулова, Анна Бегунова, музыкант и участник шоу «Голос», «Х-фактор. Главная сцена» Иван Чебанов, видеоблогер Саша Тилэкс и другие.





Сюжет рассказывает о Вике (Ангелина Пахомова) — популярном блогере с миллионом подписчиков, у которой не складывается личная жизнь. После очередного расставания подруги Вики — Юля (Алина Дулова) и Вера (Анна Бегунова) — тайком создают для нее профиль в дейтинг-приложении, указав, что девушка незрячая и передвигается на инвалидной коляске. Этот профиль помогает Вике познакомиться с Никитой (Владислав Ценев) — заботливым шеф-поваром, рядом с которым она впервые чувствует, что ее слушают. На первое свидание Вика приходит в темных очках и инвалидной коляске, но чем сильнее возникает близость, тем страшнее становится правда — особенно после того, как Никита признается, что больше всего в отношениях не переносит ложь.



