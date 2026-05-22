Музей Победы откроет в Каире выставку о маршале Жукове

В египетском Каире 24 мая откроется выставка Музея Победы, приуроченная к 130-летию маршала Георгия Жукова.



Выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет» создан на основе экспонатов из фондов Музея Победы, а также из семейных архивов потомков полководца. Экспозиция будет представлена на русском и арабском языках в Русском доме.





«В 2026 году Музей Победы подготовил планшетную выставку, посвященную 130-летию Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, четырежды Героя Советского Союза, кавалера двух орденов „Победа“. В год юбилея великого полководца с экспозицией смогут ознакомиться жители не только разных регионов России, но и зарубежных стран. Одними из первых выставку увидят жители Египта», — отметили в Музее Победы.



