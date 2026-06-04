Стартовали съемки второго сезона авантюрной комедии «Красная поляна»
Кинокомпания Locator Pro при участии Zoom Production приступила к съемкам второго сезона авантюрной комедии «Красная поляна».
По сюжету продолжения, после неудачной аферы в новогоднюю ночь Саша (Рината Тимербаева) и ее друзья оказываются в центре подготовки роскошной свадьбы арабского принца и русской модели.
Организатор торжества Каролина (Екатерина Вилкова) предлагает авантюристам стать ее личной теневой командой и выполнять самые деликатные поручения. Однако чем ближе свадьба, тем опаснее задания. Ситуацию осложняет Михалыч (Николай Фоменко), который решает вступить в собственную игру и использовать знание всех секретов курорта в личных целях.
Режиссером вновь выступил Роман Прыгунов, он же вошел в число продюсеров наряду с Кариной Синенко, Тимуром Ланским, Павлом Лилиенфелдом, Владимиром Масловым, Дарьей Каплей.
В актерском составе также задействованы Влад Ценев, Павел Чинарев, Мирослав Душенко, Полина Давыдова, Данило Никитович, Екатерина Стулова, Матвей Лыков, Александра Велескевич, Юрий Насонов, Андрей Ургант, Игорь Жижикин, Тимур Родригез и Екатерина Шкуро.
По сюжету продолжения, после неудачной аферы в новогоднюю ночь Саша (Рината Тимербаева) и ее друзья оказываются в центре подготовки роскошной свадьбы арабского принца и русской модели.
Организатор торжества Каролина (Екатерина Вилкова) предлагает авантюристам стать ее личной теневой командой и выполнять самые деликатные поручения. Однако чем ближе свадьба, тем опаснее задания. Ситуацию осложняет Михалыч (Николай Фоменко), который решает вступить в собственную игру и использовать знание всех секретов курорта в личных целях.
Режиссером вновь выступил Роман Прыгунов, он же вошел в число продюсеров наряду с Кариной Синенко, Тимуром Ланским, Павлом Лилиенфелдом, Владимиром Масловым, Дарьей Каплей.
В актерском составе также задействованы Влад Ценев, Павел Чинарев, Мирослав Душенко, Полина Давыдова, Данило Никитович, Екатерина Стулова, Матвей Лыков, Александра Велескевич, Юрий Насонов, Андрей Ургант, Игорь Жижикин, Тимур Родригез и Екатерина Шкуро.
Фото: пресс-служба «Кинопоиска»