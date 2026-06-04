Стартовали съемки второго сезона авантюрной комедии «Красная поляна»

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По сюжету продолжения, после неудачной аферы в новогоднюю ночь Саша (Рината Тимербаева) и ее друзья оказываются в центре подготовки роскошной свадьбы арабского принца и русской модели.Организатор торжества Каролина (Екатерина Вилкова) предлагает авантюристам стать ее личной теневой командой и выполнять самые деликатные поручения. Однако чем ближе свадьба, тем опаснее задания. Ситуацию осложняет Михалыч (Николай Фоменко), который решает вступить в собственную игру и использовать знание всех секретов курорта в личных целях.Режиссером вновь выступил Роман Прыгунов, он же вошел в число продюсеров наряду с Кариной Синенко, Тимуром Ланским, Павлом Лилиенфелдом, Владимиром Масловым, Дарьей Каплей.В актерском составе также задействованы Влад Ценев, Павел Чинарев, Мирослав Душенко, Полина Давыдова, Данило Никитович, Екатерина Стулова, Матвей Лыков, Александра Велескевич, Юрий Насонов, Андрей Ургант, Игорь Жижикин, Тимур Родригез и Екатерина Шкуро.