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На сцену выйдут профессиональные музыканты, студенты образовательных учреждений культуры и искусства и те, кто только делает первые, но уже очень яркие шаги в творчестве. Всего в концерте примут участие около 200 музыкантов: Оркестр русских народных инструментов им. В. Махова и Камерный хор Астраханской филармонии, Астраханский духовой оркестр, Детский хор православной гимназии «Боголеп», солисты Анна Забелина, Тимофей Дубовицкий, Ольга Фомичева, Константин Хрипушин, Сергей Евдокимов, Мария Александрова, Владимир Бажанов, Юлия Кулагина, Елена Дорохина, а также учащиеся ДШИ и ДМШ г. Астрахани.В программе прозвучат русские народные песни и национальные мелодии народов России, музыка Исаака Дунаевского и Василия Агапкина, одни из самых известных песен о России ХХ века и сегодняшних дней, произведения великих композиторов Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Арно Бабаджаняна, а также премьеры молодых авторов.