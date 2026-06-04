Фото: пресс-служба Минкультуры России

«Вплоть до недавнего времени наши деятели культуры реализовывали большое количество проектов по всем направлениям. Это и замечательные творческие обмены наших студентов, это постоянные взаимные гастроли звезд российского и американского классического искусства и современной музыки, <...> и сотрудничество в области архитектуры и сохранения культурных памятников. <...> Я уверена, что возрождение культурных обменов — наша постоянная задача при условии, что это такая дорога с двусторонним движением», — заявила министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе сессии «Россия — США: диалог культур».К возрождению культурных обменов между Россией и США призвал также Валерий Гергиев. Россия к этому готова, отметил маэстро.ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.