В «Московских мастерских» открывается выставка «Кажется, я влюблен»
В арт-центре «Московские мастерские» Агентства креативных индустрий Москвы 5 июня открывается новая выставка «Кажется, я влюблен», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.
Экспозиция посвящена образу столицы, через который художники исследовали знакомые улицы и дворы, архитектурные силуэты и ритмы мегаполиса.
В экспозиции собрано около 60 работ 30 современных художников — резидентов третьего сезона проекта, выполненных в разных техниках — от графики и живописи до скульптуры и инсталляции. Посетители увидят портреты районов и зарисовки современной городской жизни. На входе гостей встречает инсталляция в виде города, созданная несколькими мастерами. Идея принадлежит Матвею Дергачеву.
Выставка будет работать до 31 августа.
Экспозиция посвящена образу столицы, через который художники исследовали знакомые улицы и дворы, архитектурные силуэты и ритмы мегаполиса.
В экспозиции собрано около 60 работ 30 современных художников — резидентов третьего сезона проекта, выполненных в разных техниках — от графики и живописи до скульптуры и инсталляции. Посетители увидят портреты районов и зарисовки современной городской жизни. На входе гостей встречает инсталляция в виде города, созданная несколькими мастерами. Идея принадлежит Матвею Дергачеву.
Выставка будет работать до 31 августа.
Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы