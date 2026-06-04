Эрнст поддержал предложение о квотировании иностранного кино
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал предложение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате.
Соответствующее заявление он сделал на сессии Петербургского международного экономического форума, передают «Ведомости».
«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, это идея правильная», — сказал Эрнст.
25 марта Президент России Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании. Детали инициативы на тот момент еще не публиковались, однако представители кинопрокатной индустрии уже тогда делились мнениями о перспективах введения новой меры и ее возможном влиянии на отрасль.
Соответствующее заявление он сделал на сессии Петербургского международного экономического форума, передают «Ведомости».
«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, это идея правильная», — сказал Эрнст.
25 марта Президент России Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании. Детали инициативы на тот момент еще не публиковались, однако представители кинопрокатной индустрии уже тогда делились мнениями о перспективах введения новой меры и ее возможном влиянии на отрасль.
Фото: кадр видео