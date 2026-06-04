Более 300 мероприятий пройдет в Москве ко Дню русского языка
Музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня, более 300 мероприятий с концертами, лекциями, презентациями книг и экскурсиями.
Как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, в городских музеях, библиотеках, парках, усадьбах и на других площадках пройдет больше 300 мероприятий.
Как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, в городских музеях, библиотеках, парках, усадьбах и на других площадках пройдет больше 300 мероприятий.
В Государственном музее А. С. Пушкина 6 июня в течение всего дня проведут экскурсии о культуре и быте XIX века, истории создания журнала «Современник», покажут редкие издания. В усадебном дворе выступят солисты «Москонцерта» и музыканты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского с отрывками из опер «Русалка», «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Золотой петушок». Экскурсии также организуют в филиалах музея — Мемориальной квартире А. С. Пушкина, выставочных залах на Арбате, Мемориальной квартире Андрея Белого, Доме-музее В. Л. Пушкина и Доме-музее И. С Тургенева.
Участники фестиваля «Театральный бульвар» подготовили представления по сюжетам произведений писателя: 6 июня на Чистопрудном бульваре пройдут постановка «Руслан и Людмила», спектакль «Итак, она звалась Татьяной», литературный вечер, где каждый сможет прочитать свои любимые стихи Пушкина, а 7 июня состоится поэтическое рэп-состязание. На Покровском бульваре 6 июня можно посетить камерную оперу «Евгений Онегин». На концерте в библиотеке имени А. С. Пушкина 6 июня прозвучат шедевры русских композиторов на основе поэм и сказок писателя — произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского и других классиков. 7 июня в культурном центре «Москвич» зрители увидят спектакль по мотивам «Сказки о царе Салтане». В кинопарке «Москино» проведут тематические спектакли и мастер-классы, например, по дубляжу мультфильмов.
Участники фестиваля «Театральный бульвар» подготовили представления по сюжетам произведений писателя: 6 июня на Чистопрудном бульваре пройдут постановка «Руслан и Людмила», спектакль «Итак, она звалась Татьяной», литературный вечер, где каждый сможет прочитать свои любимые стихи Пушкина, а 7 июня состоится поэтическое рэп-состязание. На Покровском бульваре 6 июня можно посетить камерную оперу «Евгений Онегин». На концерте в библиотеке имени А. С. Пушкина 6 июня прозвучат шедевры русских композиторов на основе поэм и сказок писателя — произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского и других классиков. 7 июня в культурном центре «Москвич» зрители увидят спектакль по мотивам «Сказки о царе Салтане». В кинопарке «Москино» проведут тематические спектакли и мастер-классы, например, по дубляжу мультфильмов.
В Таганском парке 6 июня пройдут чтения стихов поэта и музыкально-танцевальные номера по повести «Барышня-крестьянка», в Измайловском — интерактивные занятия с литературными ребусами. В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» горожан и туристов ждет юмористическое шоу с котом Баюном, Бабой-ягой, Кощеем Бессмертным и лешим, караоке с песнями из мультфильмов и сказок, концерт детского духового оркестра. В этот же день в лесных библиотеках в парках «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьбе Воронцово организуют «Дегустации книг». Посетители попробуют суп из кореньев из повести «Поединок» Куприна, грибы в сметане из рассказа Чехова «Бабье царство», картофель с фаршированной курицей из романа Толстого «Война и мир», а на десерт — пончики с сахарной пудрой, любимую сладость поэта-футуриста Владимира Маяковского.
Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы