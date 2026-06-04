В Китае прошел IV Российско-Китайский библиотечный форум

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Участники обсудили роль библиотек в продвижении книги и чтения среди молодежи, трансформацию моделей обслуживания в эпоху искусственного интеллекта, особенности комплектования фондов, сохранение культурного наследия, внедрение цифровых сервисов, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества России и Китая в библиотечной сфере.Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева отметила: «Минкультуры России уделяет особое внимание вопросам продвижения чтения на национальном уровне. Хочу отметить стратегический статус библиотек в культурной политике. Это самая массовая сеть учреждений культуры в России — около 42 тысяч библиотек, которые являются важнейшим источником знаний, формируют духовно-нравственные ориентиры у молодежи, ведут работу по противодействию фальсификации истории и по защите культурного суверенитета страны. Немаловажно, что они способствуют расширению межкультурного диалога между нашими народами. Считаю важным и дальше обмениваться нашими подходами и компетенциями, продолжать развивать международные программы и реализовывать новые совместные перспективные проекты».Замглавы ведомства также рассказала о масштабной модернизации библиотек по всей стране, создании детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры и комплектовании книжных фондов общедоступных библиотек. В рамках форума представители Российской государственной библиотеки передали Национальной библиотеке Китая первую партию оцифрованных изображений из ценнейшей коллекции известного китаеведа Константина Скачкова в соответствии с подписанным на прошлом форуме договором на фотокопирование рукописей между библиотеками.