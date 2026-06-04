Путин поприветствовал участников XII Книжного фестиваля «Красная площадь»
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XII Книжного фестиваля «Красная площадь», который проходит в Москве с 4 по 7 июня.
Глава государства выразил надежду, что мероприятие послужит сохранению культурного многообразия России и приумножению традиций отечественной словесности.
«Без сомнения, родной язык, литература — это основа национальной идентичности. Они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль. Потому рассчитываю, что фестиваль послужит сбережению нашего культурного многообразия, сохранению и приумножению уникальных традиций отечественной словесности», — отметил Путин в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что за годы проведения фестиваль стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни РФ, объединяя известных и молодых авторов, знатоков библиотечного и издательского дела, а также поклонников литературы разных жанров.
В Год единства народов России фестиваль, по словам Путина, позволяет познакомиться с «богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации».
Глава государства выразил надежду, что мероприятие послужит сохранению культурного многообразия России и приумножению традиций отечественной словесности.
«Без сомнения, родной язык, литература — это основа национальной идентичности. Они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль. Потому рассчитываю, что фестиваль послужит сбережению нашего культурного многообразия, сохранению и приумножению уникальных традиций отечественной словесности», — отметил Путин в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что за годы проведения фестиваль стал одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни РФ, объединяя известных и молодых авторов, знатоков библиотечного и издательского дела, а также поклонников литературы разных жанров.
В Год единства народов России фестиваль, по словам Путина, позволяет познакомиться с «богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации».
Фото: пресс-служба Кремля