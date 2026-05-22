Театр РОСТА откроет фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» в Петербурге

Один из ведущих театральных фестивалей России — Международный фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» в 27-й раз открывается в ТЮЗе имени Александра Брянцева.



В нем примут участие 11 коллективов из стран Европы, Азии и Африки. Как сообщила создатель и руководитель фестиваля, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова, поступило огромное количество заявок. За восемь дней планируется показать двадцать спектаклей, они представят театральную жизнь 11 стран.





Фестиваль откроется недавней премьерой Театра РОСТА в Царицыне (Москва) «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски», приуроченной к юбилею художественного руководителя коллектива, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. Этот же театр покажет патриотический спектакль Екатерины Симоновой «Дорога», высказывание о современной России во времена СВО.



Тверской ТЮЗ привозит спектакль о блокаде Ленинграда «Седьмая симфония» в постановке Евгения Зимина. Одно из важных событий — показ спектакля Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» о событиях Великой Отечественной войны в постановке народного артиста России Владимира Машкова, где он предстанет как актер. Творческая встреча с ним пройдет в день закрытия фестиваля, 29 мая, в Доме актера имени Константина Станиславского.



