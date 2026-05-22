Международная выставка «Балканская хроника в объективе» открылась в Москве
В Музее Победы в Москве открылась международная выставка «Балканская хроника в объективе».
Проект подготовлен совместно с Музеем жертв геноцида Белграда и посвящен борьбе сербского и других балканских народов с фашистской оккупацией, а также освобождению Балкан войсками Красной Армии, сообщили в пресс-службе учреждения.
«В небывалой по масштабам ожесточенной войне, длившейся почти четыре года, освобождение Югославии занимает особое место. Мужество и отвага солдат наших стран, сражавшихся плечом к плечу, позволили не только прогнать врага с оккупированных территорий, но и продемонстрировали всему миру силу дружбы и братства наших народов. Уверен, этот выставочный проект привлечет внимание всех, кто хочет знать подлинную правду о той войне, бороться с попытками фальсификаций и недобросовестных спекуляций», — рассказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник.
Всего в состав выставки вошло более 120 предметов: уникальные фотоснимки военных лет из фондов Музея Победы и Музея жертв геноцида Белграда, а также из архива ТАСС. Материалы рассказывают о трагедии мирного населения Югославии, событиях на Балканском полуострове в 1942–1943 годах, борьбе югославских партизан и Белградской наступательной операции Красной Армии. В экспозиции представлены кадры известного фотографа Жоржа Скрыгина, в том числе «Козарчанка» с юной партизанкой Мильей Тороман, «Мать Кнежополька» с Милицей Тепич, а также портреты Иосипа Броз Тито и других народных героев Югославии.
Также на выставке можно увидеть снимки Евгения Халдея, Павла Лукницкого, Ольги Ландер, Анатолия Егорова, Виктора Самусенко, Григория Ялова. Экспозицию дополняют личные вещи: военная форма Маршала Иосипа Броз Тито, переданная в дар Музею Победы в 1997 году по распоряжению президента Югославии Зорана Лилича, югославские награды (ордена «Партизанская Звезда» I, II, III степени, ордена «За военные заслуги перед народом», «Братства и единства», медаль «За строительство моста через Дунай в Белграде»), а также документы и награды вице-адмирала Сергея Горшкова, военного корреспондента ТАСС капитана Павла Лукницкого и полковника Василия Артеменко.
Выставка работает с 21 мая по 21 июня 2026 года.
Фото: пресс-служба Минкультуры России