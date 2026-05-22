Международная выставка «Балканская хроника в объективе» открылась в Москве

В Музее Победы в Москве открылась международная выставка «Балканская хроника в объективе».



Проект подготовлен совместно с Музеем жертв геноцида Белграда и посвящен борьбе сербского и других балканских народов с фашистской оккупацией, а также освобождению Балкан войсками Красной Армии, сообщили в пресс-службе учреждения.





«В небывалой по масштабам ожесточенной войне, длившейся почти четыре года, освобождение Югославии занимает особое место. Мужество и отвага солдат наших стран, сражавшихся плечом к плечу, позволили не только прогнать врага с оккупированных территорий, но и продемонстрировали всему миру силу дружбы и братства наших народов. Уверен, этот выставочный проект привлечет внимание всех, кто хочет знать подлинную правду о той войне, бороться с попытками фальсификаций и недобросовестных спекуляций», — рассказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник.





Всего в состав выставки вошло более 120 предметов: уникальные фотоснимки военных лет из фондов Музея Победы и Музея жертв геноцида Белграда, а также из архива ТАСС. Материалы рассказывают о трагедии мирного населения Югославии, событиях на Балканском полуострове в 1942–1943 годах, борьбе югославских партизан и Белградской наступательной операции Красной Армии. В экспозиции представлены кадры известного фотографа Жоржа Скрыгина, в том числе «Козарчанка» с юной партизанкой Мильей Тороман, «Мать Кнежополька» с Милицей Тепич, а также портреты Иосипа Броз Тито и других народных героев Югославии.



