В Русском музее откроется выставка произведений династии художников Траугот

В Центре искусств и технологий Русского музея 25 мая откроется выставка «Цирк Г.А.В. Траугот», передает пресс-служба музея.



В экспозицию вошло более 150 произведений династии художников семьи Траугот, посвященных цирку. Большинство работ ранее не были представлены на выставках. Посетители увидят обширную коллекцию: от зарисовок с натуры, сделанных Александром Трауготом в 1940-е годы, до масштабных проектов книжных иллюстраций, выполненных всей семьей знаменитых художников.





Цирковые мотивы являются «бродячим сюжетом» в искусстве художников семьи Траугот — как в изданиях, посвященных непосредственно цирку, так и на страницах других литературных произведений. Смысловым центром экспозиции станут иллюстрации к повести Елены Кршижановской «Человек решает сам», главный герой которой находит себя в цирковом мире.



На выставке впервые представят эскизы утерянных иллюстраций к книге для детей «Цирк» Самуила Маршака, в создании которых участвовали братья Александр и Валерий, а также их отец Георгий Траугот. Кроме того, можно увидеть линогравюры не вышедшей разрезной книги «Забавные клоуны», знаменитые иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсена, станковые произведения, пронизанные цирковыми мотивами, фарфоровые скульптуры и многое другое.



