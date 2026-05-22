Еврейский музей откроет новую инсталляцию в основной экспозиции

Еврейский музей и центр толерантности 28 мая в разделе «Города и дали» откроет пространство, посвященное миграции евреев из местечек в крупные города и за границу.



Архитектурным и смысловым центром новой инсталляции станет вагон третьего класса конца XIX века. Внутри посетители смогут занять места и посмотреть фильм «Мемуары еврейских миграций», где оживают голоса прошлого. На экране — воспоминания тех, кто лично пережил опыт миграции: писателя Аркадия Ковнера, историка Семена Дубнова, политических и общественных деятелей Владимира Жаботинского, Эммы Гольдман и Голды Меир, мемуаристов Полины Венгеровой и Ехезкеля Котика, журналиста Липмана Кокотова, сообщает пресс-служба учреждения.





Интерьер вагона выполнен с вниманием к историческим деталям: установлена печь, имитирующая горение мерцанием света и теплом. Звуковая и тактильная среда создает ощущение путешествия – едва уловимая вибрация пола и приглушенные звуки движения позволяют на время стать не зрителями, а пассажирами, отправившимися в неизвестность.



«Новая инсталляция продолжает развитие основной экспозиции Еврейского музея и центра толерантности и открывает для посетителей важную страницу истории российского еврейства. Центральная часть инсталляции — фильм "Мемуары еврейских миграций", — посвящен переездам евреев внутри Российской империи с середины XIX века до 1905 года, периоду, когда личные судьбы людей напрямую зависели от законов, ограничений, общественных потрясений и исторических перемен. Для нас важно, чтобы посетитель не только получал знания, но и мог почувствовать исторический контекст. Мы рассчитываем, что эта инсталляция поможет лучше понять, каким был путь евреев Российской империи в эпоху перемен и почему память об этом опыте остается значимой для разговора о российской истории, еврейской идентичности и человеческом достоинстве», — рассказал гендиректор музея раввин Александр Борода.



