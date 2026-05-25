В Калуге открылся фестиваль духовых оркестров «Молодежный марш»

В Калуге состоялось торжественное открытие фестиваля духовых оркестров «Молодежный марш», передает региональное министерство культуры.





Открылся фестиваль выступлением духового оркестра Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского под руководством заслуженного артиста Московской области дирижера Кирилла Черчика.





В ведомстве отметили, что молодые музыканты мастерски исполнили сложнейшую программу.





В течение всей недели жителей и гостей Калуги ждут творческие встречи. Финалом фестиваля станет большой заключительный концерт в Центральном парке, который состоится в субботу 30 мая.



Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Семья» при поддержке федерального министерства культуры и министерства культуры и туризма Калужской области.



