В Дубне состоится завершающий этап кинофестиваля «Движение по вертикали»

В подмосковной Дубне с 8 по 30 июня пройдет завершающий этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященного памяти Станислава Говорухина.



Кинофестиваль «Движение по вертикали» в этом году проходит в четыре этапа, три из которых прошли в Ставропольском крае, Вологодской и Калужской областях. В мероприятиях проекта участвовали более 7,5 тысячи человек.





Программу откроет фотовыставка, посвященная жизни и творчеству мастера, которая будет передана в дар учреждениям культуры Дубны. Состоятся кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи и дискуссии. Продолжится знакомство с тематикой и дисциплинами Национального открытого чемпионата творческих компетенций «Артмастерс». Творческая молодежь сможет обсудить фильмы-победители чемпионата. Молодые артисты театра и кино представят музыкально-поэтический спектакль «Вертикаль продолжается», созданный по специальному сценарию.





8 июня в выставочном зале МБУК ДК «Октябрь» состоятся открытие фотовыставки к 90-летию С.С. Говорухина, а в кинозале покажут фильм «Конец прекрасной эпохи» и документальную ленту «О фильме и не только».



9 июня пройдут мастер-класс «Что такое Артмастерс» и творческая встреча с Екатериной Левченко, продюсером специальных проектов Артмастерс, а также показ фильмов-победителей чемпионата.



10 июня в Комплексном молодежном центре «Инициатива» состоится мастер-класс «Актерское мастерство: внимание, память, действие, воображение, импровизация» с ведущим Леонидом Семеновым, актером театра и кино. В этот же день актер представит спектакль «Вертикаль продолжается» с участием артистов Ю. Межевича, Д. Маринчевой, А. Трачевского.



