В Музее Победы открылась выставка «Главный хирург»
В Музее Победы 3 июня открылась выставка «Главный хирург», посвященная 150-летию Николая Бурденко.
В создании проекта участвовали восемь музеев из разных регионов России, которые предоставили более ста раритетов из своих собраний.
Многие экспонаты показаны москвичам и гостям столицы впервые. Как отметили в Музее Победы, Николай Бурденко (1876–1946) — один из самых известных хирургов XX века. Он посвятил профессии полвека и, пройдя четыре войны, поднял военную медицину на новый уровень.
В годы Великой Отечественной Бурденко назначили главным хирургом Красной Армии, и выстроенная им система помощи раненым сыграла важную роль в достижении Победы. Экспозиция на Поклонной горе рассказывает о ключевых этапах жизни и карьере генерал-полковника медицинской службы, Героя Социалистического Труда, главного хирурга Красной Армии в 1937–1946 годах, основоположника российской нейрохирургии, академика АН СССР и первого президента Академии медицинских наук СССР.
Посетители узнают о его детстве, учебе, участии в Первой мировой войне, работе в Воронеже и Москве, создании первой нейрохирургической клиники, научных достижениях и деятельности в годы Великой Отечественной войны.
В экспозиции представлено около 60 фотографий с 1900 до 1946 года. Среди подлинных раритетов — документы, награды и личные вещи выдающегося хирурга, медицинские инструменты, печатные издания и живописные работы, включая шинель, фуражку и парадную форму генерал-полковника, три ордена Ленина, диплом лауреата Сталинской премии I степени.
Посетить выставку можно до 10 августа 2026 года.
В создании проекта участвовали восемь музеев из разных регионов России, которые предоставили более ста раритетов из своих собраний.
Многие экспонаты показаны москвичам и гостям столицы впервые. Как отметили в Музее Победы, Николай Бурденко (1876–1946) — один из самых известных хирургов XX века. Он посвятил профессии полвека и, пройдя четыре войны, поднял военную медицину на новый уровень.
В годы Великой Отечественной Бурденко назначили главным хирургом Красной Армии, и выстроенная им система помощи раненым сыграла важную роль в достижении Победы. Экспозиция на Поклонной горе рассказывает о ключевых этапах жизни и карьере генерал-полковника медицинской службы, Героя Социалистического Труда, главного хирурга Красной Армии в 1937–1946 годах, основоположника российской нейрохирургии, академика АН СССР и первого президента Академии медицинских наук СССР.
Посетители узнают о его детстве, учебе, участии в Первой мировой войне, работе в Воронеже и Москве, создании первой нейрохирургической клиники, научных достижениях и деятельности в годы Великой Отечественной войны.
В экспозиции представлено около 60 фотографий с 1900 до 1946 года. Среди подлинных раритетов — документы, награды и личные вещи выдающегося хирурга, медицинские инструменты, печатные издания и живописные работы, включая шинель, фуражку и парадную форму генерал-полковника, три ордена Ленина, диплом лауреата Сталинской премии I степени.
Посетить выставку можно до 10 августа 2026 года.
Фото: пресс-служба Музея Победы