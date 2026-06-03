В Музее Победы открылась выставка «Главный хирург»

Фото: пресс-служба Музея Победы

В создании проекта участвовали восемь музеев из разных регионов России, которые предоставили более ста раритетов из своих собраний.Многие экспонаты показаны москвичам и гостям столицы впервые. Как отметили в Музее Победы, Николай Бурденко (1876–1946) — один из самых известных хирургов XX века. Он посвятил профессии полвека и, пройдя четыре войны, поднял военную медицину на новый уровень.В годы Великой Отечественной Бурденко назначили главным хирургом Красной Армии, и выстроенная им система помощи раненым сыграла важную роль в достижении Победы. Экспозиция на Поклонной горе рассказывает о ключевых этапах жизни и карьере генерал-полковника медицинской службы, Героя Социалистического Труда, главного хирурга Красной Армии в 1937–1946 годах, основоположника российской нейрохирургии, академика АН СССР и первого президента Академии медицинских наук СССР.Посетители узнают о его детстве, учебе, участии в Первой мировой войне, работе в Воронеже и Москве, создании первой нейрохирургической клиники, научных достижениях и деятельности в годы Великой Отечественной войны.В экспозиции представлено около 60 фотографий с 1900 до 1946 года. Среди подлинных раритетов — документы, награды и личные вещи выдающегося хирурга, медицинские инструменты, печатные издания и живописные работы, включая шинель, фуражку и парадную форму генерал-полковника, три ордена Ленина, диплом лауреата Сталинской премии I степени.Посетить выставку можно до 10 августа 2026 года.