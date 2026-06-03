В Москве пройдет Фестиваль национальных литератур народов России

С 4 по 6 июня 2026 года в Москве в двенадцатый раз пройдет Фестиваль национальных литератур народов России.



Фестиваль вырос из издательского проекта «Программа поддержки национальных литератур народов России» и с 2021 года ежегодно проводится в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Его задача — интегрировать каждый язык в общероссийский литературный процесс, сделать региональные голоса слышимыми по всей стране.





2026 год объявлен Годом единства народов России, одновременно отмечается 10-летие Программы поддержки национальных литератур: за это время вышли в свет 9 антологий современной литературы народов России, над которыми работали сотни литераторов, переводчиков и редакторов со всей страны.



В юбилейном году фестиваль пройдет в особом формате: часть мероприятий открыта на площадках «Красной площади», основная часть — закрытая юбилейная конференция для профессионального сообщества.





4 июня, в первый день, на Главной сцене состоится торжественное открытие и концерт «Родные песни» театра «Школа драматического искусства» под руководством Светланы Анистратовой. На площадке «Поэзия» представят антологию «Современная литература народов Северного Кавказа» на 16 языках. В программе также паблик-ток «Художественный перевод как соавторство», марафон поэзии «Стихи на родном», презентация историко-художественного альбома и шеститомного собрания сочинений к 140-летию Габдуллы Тукая, а также двух новых изданий к 120-летию Мусы Джалиля. На Малой сцене выступит группа ОЙМЕ.



