Музыканты из разных стран выступят на Московском джазовом фестивале Игоря Бутмана

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"

Об этом рассказал народный артист России Игорь Бутман.«Мы ожидаем приезда наших гостей из-за рубежа — из Таиланда, из США, из Китая. Это наши друзья, которые решились на это, несмотря ни на что. Увидели, насколько у нас хорошо, что при всей сложной политической, геополитической обстановке мы радуемся, проводим фестивали, создаем новые произведения», — сказал музыкант.По словам Бутмана, зарубежные артисты, видя бурную творческую активность в РФ, понимают, что в их родных странах им «недоговаривают».«Поэтому они начинают переоценивать ситуацию, прислушиваются к нашему президенту Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову, — к словам истины, мудрости и здравого смысла», — добавил Бутман.На фестивале выступят более тысячи артистов из России и зарубежья. Среди участников: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Сергей Безруков, Виктор Добронравов & LRK Trio, Петр Налич, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и «Маленький оркестр», Billy’s Band и ВИА «Пролетарское танго».