Картина из Вьетнама победила на Забайкальском кинофестивале

Также режиссер фильма Леон Ли признан лучшим режиссером, сообщает правительство Забайкальского края.«Объявлены победители основного конкурса Забайкальского международного кинофестиваля: „Лучший сценарий“ — фильм „Молчаливый друг“, „Лучший актер“ — Лим Кай Тун, „Старик и его машина“. Актер записал видео с благодарностью жюри и зрителям кинофестиваля. Вторую награду в этой номинации получил Никита Ефремов за роль в фильме „Цинга“. „Лучшая актриса“ — Клэр Фой в фильме „Я — значит ястреб“, — говорится в сообщении. — „Лучший режиссер“ — Леон Ли за фильм „Закусочная для соседей“. Победитель поблагодарил за победу в видеообращении. „Лучший фильм“ — „Закусочная для соседей“ (Вьетнам)».На церемонии закрытия кинофестиваля вручили особую награду. Приз губернатора Забайкальского края за профессиональную работу, во время которой было исполнено более 100 ролей, получил актер театра и кино Сергей Шакуров. Забайкальцы аплодировали артисту стоя. В ответ Шакуров исполнил песню «Жизнь моя».Также подведены итоги международного конкурса короткометражного кино. В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победила картина «Мам» режиссера Ивана Соснина, в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Дожить до ста лет» Максима Юсупова, в номинации «Лучший фильм, созданный в Забайкальском крае» — «Лекари душ» Антона Золотухина.Отдельно вручили два диплома киноработам «Светлый праздник Пасхи в Поливаново» Ирины Ларионовой за возрождение семейных традиционных ценностей и «Даши Намдаков: Укурик — место силы» Марины Мисютиной за вдохновенный рассказ о людях и природе.