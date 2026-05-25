Ольга Любимова приняла участие в праздновании Дней славянской письменности и культуры

«В этот день мы чтим память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших первую славянскую азбуку и осуществивших перевод богослужебных текстов на славянский язык», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MАКС





Глава ведомства отметила, что праздник символизирует национально-духовное единство славянских народов, объединенных общими историческими корнями, традициями, обычаями и культурным наследием.





Ольга Любимова отметила, что в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся традиционный праздничный концерт под управлением народного артиста России Льва Конторовича и главного дирижера Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Арсентия Ткаченко.





В числе выступивших — БСО и сводный хор в составе Академического Большого хора «Мастера хорового пения», народные артисты России Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого и другие.





