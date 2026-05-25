Новый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» стартует 30 мая

Седьмой сезон фестиваля впечатлений «Усадьбы Москвы» стартует 30 мая. За три года реализации проекта в усадьбах провели более 7,7 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 3,5 миллиона человек, передает пресс-служба Минкультуры России.





Летний сезон 2026 года станет рекордным по числу площадок — их откроется 77, из которых 60 являются усадьбами. Одним из ключевых направлений программы станет игра-исследование «Москва усадебная» с маршрутной картой по историческим усадьбам, связанным с литературой, музыкой, живописью и театром. В этом году у маршрута появится тема «По следам культурных сокровищ».





В центре столицы на фестивальной площадке «Московских сезонов» на Манежной площади откроется фотосалон «Летний сад» с ежедневной программой творческих мастер-классов. Для гостей также будет работать ретрофотоателье, где можно примерить костюм прошлых веков и получить снимок на память.





В 36 усадьбах Москвы пройдут культурно-образовательные мероприятия «Усадебные сезоны»: по выходным организаторы подготовили исторические пикники, тематические дискуссии, экскурсии, лекции и встречи книжного клуба. В столичных парках заработают специальные пространства, где по выходным будут проводить кинолекторий, ретрофотоателье, исторические игры и другие активности.



