В Архангельске разработали новый турмаршрут к 160-летию художника Александра Борисова

Четырехчасовой кольцевой тур «По Борисовским местам» объединил ключевые локации, связанные с жизнью и творчеством живописца, писателя и полярного исследователя Александра Борисова.2026 год в Архангельской области объявлен Годом культуры Русского Севера, а в Красноборском округе проходит под именем Александра Борисова.Маршрут начинается в музейно-культурном центре «Дом-усадьба художника А.А. Борисова» в деревне Городищенской. Здесь Борисов создал серию «Зимняя сказка», работал над соловецким и полярным циклами. Далее маршрут ведёт в деревню Глубокий Ручей — на родину художника, затем — к санаторию «Солониха», первой северной здравнице, открытой на базе соляного источника по инициативе Борисова в 1922 году.Завершается тур у Свято-Троицкого храма постройки 1812 года, где похоронен художник. Во второй половине дня участники могут посетить Красноборский историко-мемориальный и художественный музей имени С.И. Тупицына, где развёрнута экспозиция о жизни и творчестве Борисова.«Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов нацпроекта „Туризм и гостеприимство“. Формат коротких маршрутов сегодня особенно востребован. „По Борисовским местам“ — это готовый турпродукт, который показывает, как имя великого земляка может становиться точкой притяжения для гостей со всей страны», — отметила министр культуры и туризма Архангельской области Оксана Светлова.