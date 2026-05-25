Музей Мирового океана в Калининграде провел Фестиваль дружбы народов

Участие в фестивале приняли более 100 иностранных курсантов и студентов Балтийского высшего военно-морского училища им. Ф.Ф. Ушакова и Калининградского государственного технического университета, а также представители шести землячеств народов России.Вместе с музейщиками они подготовили мастер-классы и творческие номера. Почетным гостем стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кения в Российской Федерации Питер Мутуку Матуки. Он выступил с приветственным словом на открытии, напомнив о тёплых взаимоотношениях России и Африки.Для посетителей работали тематические экскурсии, лекции и мастер-классы в экспозиции «Люди моря». Гости за пару часов «совершили путешествие» по трём континентам: продегустировали травяной чай из регионов России, сделали традиционную куклу-мотанку, научились венесуэльским танцам, заплели африканские косички, освоили технику изготовления африканских масок и создали вьетнамский браслет.«Наш фестиваль посвящён дружбе народов — это один из главенствующих принципов для России. Наша страна всегда защищала другие народы, боролась за равенство, выстраивала взаимопонимание и мир на планете. К тому же, фестиваль особенно актуален в рамках объявленного президентом России Года единства народов и в преддверии Дня России. Музей Мирового океана сегодня вновь доказал, что море разделяет континенты, но объединяет народы», — отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.Кульминацией стала концертная программа: выступили гости из разных стран и регионов России. Представители диаспор татар, хантов, манси, бурят и других показали творческие номера, знакомя с уникальной культурой народов России. Также зрители увидели национальные танцы, песни и поэзию Камеруна, Королевства Марокко, Индонезии, Бурунди, Венесуэлы, Ливии, Вьетнама.