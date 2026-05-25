В Москве пройдет Всероссийский фестиваль «Аура Тубы»

С 26 по 29 мая 2026 года в Москве пройдет IV Всероссийский арт-фестиваль «Аура Тубы».



Проект объединит исполнителей на медных духовых инструментах, педагогов, студентов профильных учебных заведений и поклонников духового искусства. В течение четырех дней гостей ждут мастер-классы ведущих музыкантов, концертные выступления, выставка музыкальных инструментов и аксессуаров, а также встречи с представителями профессионального духового сообщества.



Мероприятия развернутся на нескольких площадках Москвы, включая Государственную классическую академию имени Маймонида, Детскую музыкальную школу имени М. И. Табакова, Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена. Торжественное открытие состоится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.



