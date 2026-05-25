В Москве пройдет Всероссийский фестиваль «Аура Тубы»
С 26 по 29 мая 2026 года в Москве пройдет IV Всероссийский арт-фестиваль «Аура Тубы».
Проект объединит исполнителей на медных духовых инструментах, педагогов, студентов профильных учебных заведений и поклонников духового искусства. В течение четырех дней гостей ждут мастер-классы ведущих музыкантов, концертные выступления, выставка музыкальных инструментов и аксессуаров, а также встречи с представителями профессионального духового сообщества.
Мероприятия развернутся на нескольких площадках Москвы, включая Государственную классическую академию имени Маймонида, Детскую музыкальную школу имени М. И. Табакова, Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Ф. Шопена. Торжественное открытие состоится в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных.
Художественный руководитель фестиваля, лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского, артист оркестра Государственного академического Большого театра России Федор Шагов отметил: «Сегодня особенно важно создавать и поддерживать профессиональные инициативы для исполнителей на медных духовых инструментах, и прежде всего — для тубистов, которые не так часто оказываются в центре крупных профильных культурных событий. „Аура Тубы“ — это фестиваль, который дает музыкантам из разных регионов страны возможность встретиться, обменяться опытом, услышать друг друга, получить новые знания и почувствовать себя частью большого профессионального сообщества. Для молодых исполнителей такие мероприятия становятся важным этапом творческого становления. Фестиваль возвращается уже в четвёртый раз и с каждым годом привлекает всё больше внимания к искусству исполнительства на медных духовых инструментах».
