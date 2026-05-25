«Интермузей.БРИКС+» посетили свыше 25 тысяч человек — Любимова

По словам министра, в деловую программу 2026 года вошло более 100 событий, они привлекли порядка 500 спикеров из России и еще 28 стран.Участие в деловом треке приняло свыше 5 тысяч экспертов, а еще 20 тысяч человек стали участниками публичной программы «Интермузея», включая масштабный городской праздник, которым завершился фестиваль.«Фестиваль „Интермузей“ в очередной раз подтвердил особый статус музеев как общественных институтов, хранителей исторической памяти, культурного кода и национальной идентичности», — говорится в сообщении министра.В мероприятиях деловой программы приняли участие свыше 40 зарубежных специалистов из стран БРИКС, СНГ и Глобального Юга. Главной особенностью стало открытие страновых гостиных — пространств, где представили локальные практики работы с наследием и национальные проекты Индии, Африки и Латинской Америки.