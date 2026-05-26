Третьяковка откроет выставку «Точка и линия» в Калининграде

В филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде 12 июня откроется выставка «Точка и линия».



Проект продолжит серию масштабных выставок, созданных специально для калининградского филиала, и станет одним из главных событий нового культурного сезона, сообщили организаторы.



Цель экспозиции — на примере более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляций и видео-арта показать историю развития геометрической абстракции с начала XX до первой четверти XXI века. В состав выставки вошли работы как прославленных мастеров, так и менее известных и молодых авторов из собраний Третьяковской галереи и частных коллекций.



