Третьяковка откроет выставку «Точка и линия» в Калининграде
В филиале Государственной Третьяковской галереи в Калининграде 12 июня откроется выставка «Точка и линия».
Проект продолжит серию масштабных выставок, созданных специально для калининградского филиала, и станет одним из главных событий нового культурного сезона, сообщили организаторы.
Цель экспозиции — на примере более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляций и видео-арта показать историю развития геометрической абстракции с начала XX до первой четверти XXI века. В состав выставки вошли работы как прославленных мастеров, так и менее известных и молодых авторов из собраний Третьяковской галереи и частных коллекций.
Экспозиция отражает путь абстракции от предыстории в творчестве русских сезаннистов и кубофутуристов через супрематическую систему Казимира Малевича и эксперименты Василия Кандинского до художников второго авангарда и новейшего российского искусства. Тематическая структура включает шесть разделов: «Между реальным и абстрактным», «Круг, квадрат, треугольник», «Визуальные системы», «Линия, структура, ритм», «Пустота и бесконечность» и «Концептуальная абстракция».
«Второй масштабный выставочный проект в нашем новом доме в Калининграде показывает и раскрывает всю эволюцию от авангарда XX века до самых современных инсталляций. Выставка „Точка и линия“ — это разговор о том, как русские художники переосмысляли язык геометрических форм, превращая его в универсальный код. От супрематизма Малевича до инсталляций XXI века — мы показываем историю абстракции как живого, постоянно развивающегося явления», — отметила гендиректор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова.
Выставка будет работать до 28 марта 2027 года.
Фото: пресс-служба Третьяковской галереи