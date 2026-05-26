Артисты театров балета Эйфмана и «Геликон-оперы» выступят в Бангкоке
Артисты театров балета Эйфмана и «Геликон-оперы» выступят в Бангкоке. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин, передаёт ТАСС.
Дипломат отметил, что сроки гастролей согласованы на вторую половину октября.
В рамках проекта Министерства культуры РФ «Русские сезоны» на бангкокской сцене выступит Театр балета Бориса Эйфмана.
В этом же месяце пройдет Бангкокский фестиваль музыки и танца, участие в котором примет Московский музыкальный театр «Геликон-опера». Он привезет оперы «Травиата» и «Мадам Баттерфляй». Эти гастроли также будут включены в общую программу «Русских сезонов». Ноябрь ознаменуется выступлениями Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Это будут первые в истории этой труппы гастроли в Таиланде.
Дипломат отметил, что сроки гастролей согласованы на вторую половину октября.
В рамках проекта Министерства культуры РФ «Русские сезоны» на бангкокской сцене выступит Театр балета Бориса Эйфмана.
В этом же месяце пройдет Бангкокский фестиваль музыки и танца, участие в котором примет Московский музыкальный театр «Геликон-опера». Он привезет оперы «Травиата» и «Мадам Баттерфляй». Эти гастроли также будут включены в общую программу «Русских сезонов». Ноябрь ознаменуется выступлениями Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Это будут первые в истории этой труппы гастроли в Таиланде.
Фото: кадр видео