Артисты театров балета Эйфмана и «Геликон-оперы» выступят в Бангкоке

Дипломат отметил, что сроки гастролей согласованы на вторую половину октября.В рамках проекта Министерства культуры РФ «Русские сезоны» на бангкокской сцене выступит Театр балета Бориса Эйфмана.В этом же месяце пройдет Бангкокский фестиваль музыки и танца, участие в котором примет Московский музыкальный театр «Геликон-опера». Он привезет оперы «Травиата» и «Мадам Баттерфляй». Эти гастроли также будут включены в общую программу «Русских сезонов». Ноябрь ознаменуется выступлениями Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Это будут первые в истории этой труппы гастроли в Таиланде.