«Современник» впервые представил в Курске «Женитьбу Бальзаминова»

Спектакль был показан на сцене Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина.«В юбилейный сезон нам важно не только вспоминать историю нашего театра, но и продолжать живой разговор со зрителем в разных городах страны. Курск — очень гостеприимный регион, с богатыми культурными, театральными традициями. Здесь глубоко чувствующие, сопереживающие и крайне внимательные зрители», — отметил художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков.В основе постановки — две комедии из знаменитой трилогии Александра Островского: «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь».Режиссер Сергей Газаров предлагает новую трактовку классического произведения, в которой главный герой предстает «русским Дон Кихотом» — мечтателем и философом, существующим одновременно в реальном и вымышленном мире.