Актер Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии

Актер Глеб Калюжный вернулся из армии. Об этом сообщил его директор Григорий Сухов.

По словам представителя артиста, он «вышел из армии достойно, с улыбкой на лице». Глеба Калюжного встретили его мама сестра Маша.

«Встретили с букетом ромашек», — приводит ТАСС слова Сухова.

Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года. Ранее он отметил, что служба в армии является важным этапом в жизни молодых людей, она дает верные моральные установки и меняет человека к лучшему.

Фото: кадр видео