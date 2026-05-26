Актер Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии
Актер Глеб Калюжный вернулся из армии. Об этом сообщил его директор Григорий Сухов.
По словам представителя артиста, он «вышел из армии достойно, с улыбкой на лице». Глеба Калюжного встретили его мама сестра Маша.
«Встретили с букетом ромашек», — приводит ТАСС слова Сухова.
Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года. Ранее он отметил, что служба в армии является важным этапом в жизни молодых людей, она дает верные моральные установки и меняет человека к лучшему.
Фото: кадр видео