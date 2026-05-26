Спектакли российских, китайских и сербских студентов покажут на фестивале «Театральный бульвар»

На «Театральном бульваре» покажут спектакли российских, китайских и сербских студентов театральных вузов в рамках специальной программы фестиваля «Первый план».



Постановки молодых актеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, а также из Китая и Республики Сербской пройдут на сценах в парке Политехнического музея, на Чистопрудном и Покровском бульварах.





В амфитеатре парка Политехнического музея 2 июня программу откроет спектакль «День отдыха» студентов Новосибирского театрального института. 6 июня Школа-студия МХАТ покажет «Наш городок», получивший Гран-при «Первого плана» и награду за лучший актерский ансамбль. 10 июня иностранный курс Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) представит «Играем «Бориса Годунова» на китайском языке с русскими субтитрами, а 11 июня — китайскую народную сказку «Богиня печи» и «Сказку о золотом петушке» Пушкина.





На Чистопрудном бульваре 13 июня Высшая школа сценических искусств им. Райкина сыграет «Валентина и Валентину», а 25 и 26 июня Воронежский институт искусств покажет «Отрочество» по Толстому, получившее специальное упоминание жюри.





На Покровском бульваре 28 июля зрителей ждет зарубежный студенческий спектакль «Два веронца» по комедии Шекспира в исполнении Баня-Лукского университета (Республика Сербская). Это первая зарубежная постановка в рамках «Первого плана».



