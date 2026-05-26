Ольга Любимова обсудила с министром культуры Таджикистана результаты совместной работы и дальнейшие планы

Ольга Любимова обсудила с министром культуры Таджикистана результаты совместной работы и дальнейшие планы

Министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры Таджикистана Матлубахон Амонзода Сатториён обсудили совместную работу и планы дальнейшего взаимодействия. 

Об этом глава Минкультуры России сообщила в MAКС.

По словам министра культуры РФ, на встрече обсудили культурный диалог в сфере кинематографа, театра, образования.

«Готовы содействовать обучению студентов из Таджикистана в российских творческих вузах. Кроме того, выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества между профильными вузами, библиотеками и музеями», — говорится в сообщении министра.

Ольга Любимова пригласила коллег принять участие в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.

Фото: пресс-служба Минкультуры России