Ольга Любимова обсудила с министром культуры Таджикистана результаты совместной работы и дальнейшие планы
Министр культуры России Ольга Любимова и министр культуры Таджикистана Матлубахон Амонзода Сатториён обсудили совместную работу и планы дальнейшего взаимодействия.
Об этом глава Минкультуры России сообщила в MAКС.
По словам министра культуры РФ, на встрече обсудили культурный диалог в сфере кинематографа, театра, образования.
«Готовы содействовать обучению студентов из Таджикистана в российских творческих вузах. Кроме того, выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества между профильными вузами, библиотеками и музеями», — говорится в сообщении министра.
Ольга Любимова пригласила коллег принять участие в Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий.
Фото: пресс-служба Минкультуры России