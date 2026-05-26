В музее «Новый Иерусалим» пройдет IX фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

С 8 по 12 июля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится IX музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей».



В 2026 году фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Программы концертов объединят сочинения и музыку композиторов, повлиявших на становление художественного мира Шостаковича.





В число участников вошли Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский, виолончелист Александр Рудин. Дебютируют скрипачки Ольга Волкова и Елена Таросян, пианисты Станислав Корчагин и Абисал Гергиев. На гала-концерте выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр.





«„Лето. Музыка. Музей“ — это особое пространство, где музыка становится частью летнего пейзажа и повседневной жизни. Здесь каждый день наполнен живым звучанием — от классических шедевров до ярких интерпретаций в исполнении ведущих оркестров, дирижеров и солистов. Фестиваль представляет уникальную атмосферу места: открытый воздух, природный ландшафт и величественный силуэт Ново-Иерусалимского монастыря. Важной частью этого опыта становится и музей „Новый Иерусалим“, открывающий зрителям мир выдающегося изобразительного искусства. Это больше чем фестиваль — это гармония трех начал: лето, музыка и музей», — отметил президент фестиваля Максим Дунаевский.





Перед концертами зрители могут посетить выставки музея, включая проекты «Саврасов и тишина», «Лаки. Большая история в миниатюре», «(НЕ)известный. Константин Горбатов», а также постоянную экспозицию.



