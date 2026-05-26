В Большом театре состоится премьера балета «Золушка»
На Исторической сцене Большого театра 28–31 мая пройдут премьерные показы балета Сергея Прокофьева «Золушка» в новой сценической версии.
Автором постановки выступил Вячеслав Лопатин, для которого этот спектакль стал дебютом в качестве хореографа-постановщика. Вместе с ним над премьерой работают сценограф Сергей Рябов, художник по костюмам Майя Майер, художник по свету Константин Бинкин, художник по видеоконтенту Игорь Домашкевич. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения.
Автором постановки выступил Вячеслав Лопатин, для которого этот спектакль стал дебютом в качестве хореографа-постановщика. Вместе с ним над премьерой работают сценограф Сергей Рябов, художник по костюмам Майя Майер, художник по свету Константин Бинкин, художник по видеоконтенту Игорь Домашкевич. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения.
«Готовясь к постановке, я нашел все возможные варианты „Золушки“, которые родились еще тысячу лет назад — в Древнем Китае, Египте, Индии, Италии, многих других странах — и сформировали саму сказку Шарля Перро. Читал, конечно, и русскую сказку „Чернушка“, по которой писал балет Прокофьев. Но я не хотел делать балет с привязкой к конкретному месту. Неважно, где происходит действие, — везде. История Золушки интересна тем, что может произойти в любой точке мира в любой момент», — отмечает Вячеслав Лопатин.
В премьерных показах спектакля главные партии исполнят Анастасия Смирнова, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард, Ярославна Куприна, Мария Кошкарёва (Золушка), Алексей Путинцев, Даниил Потапцев, Макар Михалкин, Марк Чино, Егор Геращенко (Принц), Алена Ковалёва, Полина Нецветаева-Долгалёва, Дэйманте Таранда, Ольга Марченкова (Фея / Время), Анна Тихомирова, Ангелина Влашинец, Ана Туразашвили (Мачеха Золушки).
Фото: газета "Культура"