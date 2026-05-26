В Большом театре состоится премьера балета «Золушка»

На Исторической сцене Большого театра 28–31 мая пройдут премьерные показы балета Сергея Прокофьева «Золушка» в новой сценической версии.



Автором постановки выступил Вячеслав Лопатин, для которого этот спектакль стал дебютом в качестве хореографа-постановщика. Вместе с ним над премьерой работают сценограф Сергей Рябов, художник по костюмам Майя Майер, художник по свету Константин Бинкин, художник по видеоконтенту Игорь Домашкевич. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба учреждения.





«Готовясь к постановке, я нашел все возможные варианты „Золушки“, которые родились еще тысячу лет назад — в Древнем Китае, Египте, Индии, Италии, многих других странах — и сформировали саму сказку Шарля Перро. Читал, конечно, и русскую сказку „Чернушка“, по которой писал балет Прокофьев. Но я не хотел делать балет с привязкой к конкретному месту. Неважно, где происходит действие, — везде. История Золушки интересна тем, что может произойти в любой точке мира в любой момент», — отмечает Вячеслав Лопатин.



