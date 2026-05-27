Минкультуры в 2025 году исполнило расходы на 99,6%
Минкультуры России в 2025 году исполнило расходы на 99,6%, что составило 203,4 млрд рублей.
Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального бюджета в сфере культуры, передает ТАСС.
Как отметил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, повышение уровня кассового исполнения (в 2024 году показатель составлял 94,3%) обусловлено сокращением бюджетных ассигнований на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями, которые не могли быть освоены из-за санкционных ограничений.
Вместе с тем проверка выявила недостаточное качество планирования: средства в размере 2,9 млрд рублей, зарезервированные на вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот согласно посланию Президента Федеральному собранию, не были востребованы и полностью перераспределены на иные цели. Счетная палата также отметила риски неисполнения аналогичных расходов в 2026 году.
Кроме того, существуют риски неполного кассового освоения субсидий, предусмотренных на 2026 год на поддержку работников культуры, переехавших в малонаселенные пункты (программа «Земский работник культуры»), создание мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Орловской области, реализацию программы «Пушкинская карта» и ряда других.
Расходы на госпрограмму «Развитие культуры» исполнены на высоком уровне — 99,6%, все 11 программных показателей достигнуты.
Об этом говорится в заключении Счетной палаты о результатах проверки исполнения федерального бюджета в сфере культуры, передает ТАСС.
Как отметил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, повышение уровня кассового исполнения (в 2024 году показатель составлял 94,3%) обусловлено сокращением бюджетных ассигнований на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями, которые не могли быть освоены из-за санкционных ограничений.
Вместе с тем проверка выявила недостаточное качество планирования: средства в размере 2,9 млрд рублей, зарезервированные на вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот согласно посланию Президента Федеральному собранию, не были востребованы и полностью перераспределены на иные цели. Счетная палата также отметила риски неисполнения аналогичных расходов в 2026 году.
Кроме того, существуют риски неполного кассового освоения субсидий, предусмотренных на 2026 год на поддержку работников культуры, переехавших в малонаселенные пункты (программа «Земский работник культуры»), создание мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Орловской области, реализацию программы «Пушкинская карта» и ряда других.
Расходы на госпрограмму «Развитие культуры» исполнены на высоком уровне — 99,6%, все 11 программных показателей достигнуты.
Фото: пресс-служба Минкультуры России