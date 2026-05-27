В Петербурге открылась выставка картин из собрания Плёсского музея-заповедника

В экспозиции представлено более 60 пейзажей советских, российских и зарубежных художников XX–XXI веков. Зрители могут наглядно проследить развитие пейзажной живописи в России и за рубежом на современном этапе, увидеть срез актуального искусства.«На сегодняшний день музей обладает уникальной коллекцией современной пейзажной живописи. Это стало возможно благодаря самому масштабному и долгосрочному нашему проекту „Зеленый шум“, проходившему в Плёсе сначала как межрегиональная выставка, а затем как международный пленэр. С 1999 по 2009 год в выставке участвовали художники центральных и северо-западных регионов страны, региона „Большая Волга“, Северного Кавказа, юга России, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Урала и Западной Сибири. В 2010 году состоялся первый международный пленэр, и в течение нескольких лет в Плёсе наряду с российскими пейзажистами работали живописцы из Франции, Кипра, Италии», — отметила Алла Чаянова, директор Плёсского музея-заповедника.