Библиотеки Москвы за первый квартал 2026 года посетили более 3 млн человек

Более трех миллионов человек посетили столичные библиотеки за первый квартал 2026 года, сообщает департамент культуры Москвы.



«В прошлом году московские библиотеки приняли 13,3 миллиона человек, а с января по март 2026-го — уже больше трех миллионов посетителей. Сегодня это не только хранилища книг, но и творческие пространства, где регулярно проводят встречи с писателями, музыкальные вечера, лекции и занятия литературных клубов», — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в 2025 году в столичных читальнях прошло более 64 тысяч мероприятий.





30 мая для жителей и гостей столицы организуют акцию «Единый день открытых дверей» в библиотеках и культурных центрах. Посетителей ждут 300 площадок в разных административных округах Москвы и программа с презентациями книг, квизами, поэтическими чтениями и другими событиями.



