Грушинский фестиваль в этом году не будет проводиться из соображений безопасности

В Самарской области принято решение не проводить Грушинский фестиваль в 2026 году из соображений безопасности.



Мероприятие возобновят при наступлении благоприятных условий, сообщили в департаменте информационной политики региона.





«Важно отметить, речь не идет об отмене фестиваля. Это вынужденная мера, и при наступлении благоприятных условий фестиваль вновь состоится в традиционном формате», — говорится в сообщении.





Накануне Грушинский клуб сообщил о невозможности проведения фестиваля из-за того, что ситуация с безопасностью нестабильна. В 2025 году на Грушинской поляне состоялся Всероссийский фестиваль бардовской песни, организатором которого стал Самарский союз молодежи. В 2024 году фестиваль в формате палаточного городка был полностью отменен из-за возможных рисков безопасности при проведении массового мероприятия.



