В Крыму пройдет книжный фестиваль-ярмарка «Книги на море»

С 7 по 9 августа в Крыму в рамках фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет Молодежный книжный фестиваль-ярмарка «Книги на море».



Проект объединит литературу, технологии, кино, игры и новые медиа. На фестивале представят новинки и бестселлеры более двадцати крупнейших издательств, а также книги ста молодых авторов со всей страны, сообщают организаторы.





В программе — несколько тематических зон. В зоне кино и литературы пройдут питчинги проектов для продюсеров, мастер-классы по адаптации книг в сценарии и лекции о том, какие истории востребованы индустрией. В зоне театра и перформансов состоятся читки произведений молодых авторов, иммерсивные шоу и спектакли. В зоне искусственного интеллекта пройдут батлы писателей и ИИ по генерации рассказов, а также демонстрация технологий создания текста. В зоне научной фантастики «Лаборатория смыслов» запланированы обсуждения литературы как инструмента моделирования будущего, мастер-классы по определению фейковых новостей и дебаты о возможной замене писателей машинным интеллектом.





На ярмарке будут представлены издательства: «АСТ-Азбука», «ЭКСМО», «Астрель-СПб», Mainstream, Neoclassic, NoSugar Books, «Черным-бело», Fanzon, «Лайкбук», «Аванта», «Времена», ОГИЗ и другие. Среди выступающих — режиссер и сценарист Алексей Герман, актриса Елизавета Арзамасова, блогер и актер Роман Каграманов, поэтесса Анна Ревякина, писательница Мария Семенова. Также участие примут более ста молодых авторов, для которых создадут отдельную образовательную зону.



