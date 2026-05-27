Проект новой сцены Мариинки одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза одобрила проект новой сцены Мариинского театра, которая будет располагаться в отреставрированном Доме Иофа.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, положительное заключение выдано на приспособление объекта культурного наследия регионального значения под новое сценическое пространство Мариинского театра.





Дом купца Иофа постройки XIX века находится на Лермонтовском проспекте, 14, неподалеку от исторического здания Мариинского театра и Мариинского-2. В 1916 году здание перестроили для «Театра миниатюр с кинематографом», где выступали артисты и балетные труппы. В советское время здесь был кинотеатр «Рекорд», а в последние годы — Дом молодежи. С 2023 года здание передали в управление Мариинскому театру.



Проект приспособления объекта культурного наследия предполагает, помимо ремонта и реставрации, увеличение высоты здания. Это необходимо для создания в новом объеме театрального зала на 750 человек. Также потребовалось изменение конфигурации кровли для устройства колосников, зрительских ярусов и балкона. При этом изначальную отметку конька фронтона главного фасада сохранят, как и другие охраняемые элементы исторического здания.



